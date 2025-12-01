Simples p(r)êcheurs – Création Collectif Gigaphone Nouveau Studio Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-19 20:00 – 21:30

Théâtre radiophonique Entre sandwich au thon, écoterrorisme et Tchekov, une narratrice nous raconte l’histoire de Jeanne et Noé, deux pêcheuses qui, après une rencontre quasi divine, ont envie de changer le monde. Ou plus modestement, ont envie de sauver leur petit village de Sainte-Sandrine. Après des semaines de recherche documentaire, de terrain et de recherche plateau, le Collectif Gigaphone présente une création drôle, naïve et touchante. Avec une scénographie aussi épurée que l’est son bilan carbone, ce conte théâtral et radiophonique pour 3 comédiennes et beaucoup de voix off propose un questionnement sur le monde militant, l’écologie et la répression. Ce n’est pas une pièce engagée, c’est une pièce sur l’engagement. Texte : Louise SigogneauCo-mise en scène : Zoé Delporte et Louise SigogneauCollaboration artistique : Noémie PalardyComédiennes : Lucile Bariou, Marie Haméon et Bertille Legoux Représentations du 17 au 19 décembre 2025 à 20h La représentation sera suivie d’un bord plateau co-animé avec la Ligue Des Droits de l’Homme Nantes. Simples P(r)êcheurs a besoin de vous : Le spectacle nécessite la présence de 5 complices chant. Si l’aventure vous tente, écrivez pour en savoir plus : resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com

