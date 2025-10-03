Simplicité et végétal L’atelier des Chefs – Paris Penthièvre (8ème) Paris
Prix préférentiel de 47 € dans le cadre de La Grande Semaine Végétale (prix initial de 59 €).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T20:00:00
Durant 1h30, prenez le temps pour cuisiner un menu complet entrée – plat – dessert, de saison avec des recettes gourmandes.
Au menu :
– Brochettes de légumes marinés
– Risotto aux champignons de saison
– Tiramisu orange et Grand Marnier
Merci de vous inscrire en ligne sur le site de L’atelier des Chefs : https://www.atelierdeschefs.fr/cours-de-cuisine/331163/simplicite-et-vegetal/
L’atelier des Chefs – Paris Penthièvre (8ème) 10 rue de Penthièvre, 75008 Paris Paris 75008 Quartier de la Madeleine Paris Île-de-France [{« link »: « https://www.atelierdeschefs.fr/cours-de-cuisine/331163/simplicite-et-vegetal/ »}]
