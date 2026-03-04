Simplifiez vos missions grâce à l’IA // Inscrivez-vous à l’atelier IA !, Paris Porte De Versailles – SolutionsCSE, Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-19T11:00:00+01:00 – 2026-03-19T12:00:00+01:00
Fin : 2026-03-19T11:00:00+01:00 – 2026-03-19T12:00:00+01:00
Animé par un expert, participez à notre atelier et apprenez à utiliser des outils d’intelligence artificielle (IA) pour :
- Rédiger vos PV
- Produire des synthèses de réunion
- Améliorer vos communications auprès des salariés !
Inscrivez-vous dès maintenant pour réserver votre place à l’atelier.
https://dweb.typeform.com/to/k90A5o5m
Places limitées à 20 personnes.
Paris Porte De Versailles – SolutionsCSE 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Paris Île-de-France
Découvrez comment l’IA peut faciliter votre quotidien d’élu de CSE. IA