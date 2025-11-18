Simply Quartet Salle Molière Lyon 5e Arrondissement

Simply Quartet

Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement Rhône

Début : Mardi 2025-11-18 20:00:00

Lancé en 2021/2022 par la série Rising Stars du réseau ECHO, le Simply Quartet s’est formé à l’Université des arts de Vienne. Il aime la tradition autant que les découvertes, comme le prouve ce programme qui embrasse deux siècles de répertoire.

English :

Launched in 2021/2022 by ECHO?s Rising Stars series, the Simply Quartet was formed at Vienna University of the Arts. They love tradition as much as new discoveries, as demonstrated by this program that spans two centuries of repertoire.

German :

Das Simply Quartet, das 2021/2022 im Rahmen der Rising Stars-Reihe des ECHO-Netzwerks ins Leben gerufen wurde, wurde an der Universität der Künste in Wien ausgebildet. Es liebt die Tradition ebenso wie die Entdeckungen, wie dieses Programm beweist, das zwei Jahrhunderte Repertoire umfasst.

Italiano :

Lanciato nel 2021/2022 dalla serie Rising Stars di ECHO, il Simply Quartet si è formato all’Università delle Arti di Vienna. Amano la tradizione quanto le nuove scoperte, come dimostra questo programma che abbraccia due secoli di repertorio.

Espanol :

Lanzado en 2021/2022 por la serie Rising Stars de ECHO, el Simply Quartet se formó en la Universidad de las Artes de Viena. Aman la tradición tanto como los nuevos descubrimientos, como demuestra este programa, que abarca dos siglos de repertorio.

