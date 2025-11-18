SIMPLY RED – ZENITH DE LILLE Lille

SIMPLY RED Début : 2025-11-18 à 20:00. Tarif : – euros.

En 2025, Simply Red fêtera son 40e anniversaire. Pour marquer cette étape impressionnante, le groupe, formé en 1985 à Manchester par Mick Hucknall, reprend la route en 2025 et passera par la France à l'automne pour 3 concerts exceptionnels. L'occasion de découvrir sur scène les titres les plus emblématiques du groupe, de leur premier album "Picture Book" jusqu'à "Time" leur treizième opus sorti en 2023. Avec plus de 60 millions d'albums vendus dans le monde et de nombreuses récompenses reçues, Simply Red reste à ce jour un des groupes de brit-pop les plus populaires de sa génération.

ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59