Simulateur de vol et stand d’écoute Airbus Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle Tremblay-en-France

Simulateur de vol et stand d'écoute Airbus Samedi 20 septembre, 09h00, 13h00 Maison de l'Environnement de Paris-Charles de Gaulle Seine-Saint-Denis

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Venez tester le simulateur de vol et prendre les commandes d’un CESSNA 172 !

Animation accessible aux personnes à mobilité réduite

Pour les enfants : 1,30 m minimum

Venez découvrir le Stand d’écoute Airbus

A l’intérieur de la nacelle d’un Airbus 380, vous écoutez une bande sonore de haute qualité permettant de comparer les différentes signatures sonores des avions.

Les avions de dernière génération, tel que l’A350 ou l’A320 neo émettent un niveau sonore inférieur à l’A300, ils mettent en évidence les progrès réalisés en matière de réduction du bruit.

Maison de l'Environnement de Paris-Charles de Gaulle 1 Rue Louis Couhe 93290 Tremblay-en-France

