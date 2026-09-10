Simulateur de vol : pilote de ligne, Aérodrome Chavenay, Chavenay
samedi 19 septembre 2026 · Aérodrome Chavenay · Chavenay
Informations pratiques
Simulateur de vol : pilote de ligne 19 et 20 septembre Aérodrome Chavenay Yvelines
Limité à 3 personnes simulatément
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Découvrez le métier de pilote grâce à un simulateur de vol immersif
Prenez place dans un cockpit et vivez l’expérience d’un véritable pilote d’avion grâce à un simulateur de vol réaliste.
Cet événement vous invite à découvrir le monde de l’aéronautique, les missions des pilotes et les parcours permettant d’accéder à ce métier passionnant.
Au programme :
- Présentation du métier de pilote de ligne
- Rencontre avec des pilotes et professionnels du secteur aérien
- Découverte des formations et des débouchés dans l’aviation
- Initiation au pilotage sur simulateur de vol
- Mise en situation : décollage, navigation et atterrissage
Que vous soyez passionné d’aviation, étudiant, futur candidat ou simplement curieux, venez échanger avec des acteurs du secteur et tester vos compétences aux commandes d’un simulateur immersif.
Une expérience unique pour découvrir les sensations du pilotage et explorer les nombreuses opportunités offertes par le monde aéronautique.
Aérodrome Chavenay 78450 Villepreux Chavenay 78450 Yvelines Île-de-France +33 0626160902 Situé dans le département des Yvelines, l’aérodrome de Chavenay-Villepreux est implanté au cœur de la plaine de Versailles à une vingtaine de kilomètres de Paris. Doté de deux pistes en herbe en croix, il accueille un trafic d’aviation de loisirs dynamique – notamment à l’intersaison – et des activités diverses comme la formation aéronautique, la rénovation d’avions anciens, la construction d’avion amateur ou encore la pratique de la voltige. En 2021, il totalisait près de 60 000 mouvements d’avion sur un terrain relativement restreint (47 hectares) avec 130 aéronefs postés et 1300 pilotes en activité. En venant de la Porte d’Auteuil , Autoroute A13, sortie n°6.
Direction Bailly, D307 jusqu’au rond point par les mini tunnels (direction Plaisir, Villepreux). Au rond point, direction Chavenay.
Dans le village, l’aérodrome est fléché.
Par les transports en commun, descendre à la gare de Villepreux -Les Clayes (ligne N) au départ de Montparnasse. Puis 2,4 km á pied.
Des places de parking sont prévues sur la plateforme
Atelier « Simulateur de vol : pilote de ligne »
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