SIMULTANÉ D’ÉCHECS Banyuls-sur-Mer
SIMULTANÉ D’ÉCHECS Banyuls-sur-Mer samedi 14 février 2026.
SIMULTANÉ D’ÉCHECS
6 avenue de la République Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 14:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
3ème simultanée d’échecs salle du Conseil Municipal. Ouvert à tous.
.
6 avenue de la République Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 078824088 banyuls.echecs.cote.rocheuse@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
3rd simultaneous chess game in the Salle du Conseil Municipal. Open to all.
L’événement SIMULTANÉ D’ÉCHECS Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-15 par OT DE BANYULS SUR MER