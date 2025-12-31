Simultanée d’échecs au Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer

Le musée a le plaisir d’accueillir, pour la cinquième année consécutive, le club Les Tours des Hauts-de-France présidé par Frédéric Waquet pour une simultanée d’échecs. A l’image des éditions précédentes, un grand joueur affrontera, en même temps, plusieurs adversaires offrant aux visiteurs une démonstration aussi spectaculaire que conviviale.

Le dimanche 1er mars 2026 à partir de 14 heures.

Entrée gratuite et sans réservation.

28 rue Antoine Lécuyer Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr

English :

For the fifth year running, the museum is delighted to welcome the club Les Tours des Hauts-de-France , chaired by Frédéric Waquet, for a chess simultaneous. As in previous editions, a great player will face several opponents at the same time, offering visitors a demonstration as spectacular as it is convivial.

Sunday, March 1, 2026 from 2pm.

Entry free of charge and without reservation.

L’événement Simultanée d’échecs au Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer Saint-Quentin a été mis à jour le 2025-12-31 par OT du Saint-Quentinois