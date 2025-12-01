Sinclair Le Cargo de Nuit Arles

Sinclair

Vendredi 19 décembre 2025 de 21h30 à 23h30. Le Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 21:30:00

fin : 2025-12-19 23:30:00

Date(s) :

2025-12-19

Une nouvelle tournée et un nouveau groupe. Sinclair remonte sur scène avec un nouveau projet Live autour de ses derniers titres tout en reprenant bien sûr ses morceaux emblématiques.

Une nouvelle tournée et un nouveau groupe.

” La scène est ma deuxième maison, et parfois j’ai le sentiment de devoir la rénover de la cave au grenier. C’est chose faite. Aujourd’hui je remonte sur scène avec une envie nouvelle et une approche beaucoup plus précise de la musique. “

Sinclair remonte sur scène avec un nouveau projet Live autour de ses derniers titres tout en reprenant bien sûr ses morceaux emblématiques.

Le Funk reste au centre de l’ADN musical de ce concert mais se réinvente dans un univers éclectique et singulier pour un show qui groove généreusement. Mélange de sobriété et d’arrangements nouveaux, Sinclair nous livre ici un show énergique et mature, porté par une voix toujours plus maîtrisée. .

Le Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A new tour and a new band. Sinclair is back on stage with a new Live project featuring his latest songs, as well as his most emblematic ones.

German :

Eine neue Tournee und eine neue Band. Sinclair kehrt mit einem neuen Live-Projekt auf die Bühne zurück, das sich um seine neuesten Songs dreht, wobei er natürlich auch seine ikonischen Stücke wieder aufnimmt.

Italiano :

Un nuovo tour e una nuova band. Sinclair torna sul palcoscenico con un nuovo progetto live basato sulle sue ultime canzoni e, naturalmente, sulle cover dei suoi brani più famosi.

Espanol :

Una nueva gira y una nueva banda. Sinclair vuelve a los escenarios con un nuevo proyecto en directo basado en sus últimas canciones y, por supuesto, en sus temas más emblemáticos.

L’événement Sinclair Arles a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme d’Arles