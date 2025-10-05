SINCLAIR – CARGO DE NUIT Arles

SINCLAIR – CARGO DE NUIT Arles vendredi 19 décembre 2025.

SINCLAIR Début : 2025-12-19 à 21:30. Tarif : – euros.

Une nouvelle tournée et un nouveau groupe.« La scène est ma deuxième maison, et parfois j’ai le sentiment de devoir la rénover de la cave au grenier. C’est chose faite. Aujourd’hui je remonte sur scène avec une envie nouvelle et une approche beaucoup plus précise de la musique. Sinclair remonte sur scène avec un nouveau projet Live autour de ses derniers titres tout en reprenant bien sûr ses morceaux emblématiques. Le Funk reste au centre de l’ADN musical de ce concert mais se réinvente dans un univers éclectique et singulier pour un show qui groove généreusement. Mélange de sobriété et d’arrangements nouveaux, Sinclair nous livre ici un show énergique et mature, porté par une voix toujours plus maîtrisée.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CARGO DE NUIT 7 AVENUE SADI CARNOT 13200 Arles 13