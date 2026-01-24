SINCLAIR en concert à Nantes Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-18 19:30 – 22:00

Gratuit : non À partir de 28,99€ Tout public

En 2026, Sinclair ouvre un nouveau chapitre de sa carrière avec LUMIÈRE, une tournée placée sous le signe du renouveau. Après une Cigale complète en 2025 et une première série de concerts saluée par le public, l’artiste reprend la route avec un projet plus lumineux, plus intense et résolument tourné vers la scène.Entouré de cinq musiciens, Sinclair livre un show groovy et généreux, mêlant ses titres emblématiques à de nouvelles compositions. Le funk reste le socle de son univers, enrichi de nuances soul, pop et rock, porté par une énergie live communicative et une voix toujours plus affirmée.Avec LUMIÈRE, Sinclair affirme le retour d’un artiste libre, inspiré et pleinement incarné, pour un concert attendu à Nantes.

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/sinclair-en-concert-a-nantes



Afficher la carte du lieu Warehouse et trouvez le meilleur itinéraire

