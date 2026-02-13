SINCLAIR, La Batterie Grande Salle, Guyancourt

SINCLAIR Samedi 4 avril, 20h30 La Batterie Grande Salle Yvelines

Tarif A

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T20:30:00+02:00 – 2026-04-04T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-04T20:30:00+02:00 – 2026-04-04T22:00:00+02:00

Après une Cigale complète en 2025 et une première série de concerts couronnée de succès, l’artiste reprend la route début mars avec une nouvelle tournée à venir: LUMIÈRE !

Entouré de ses cinq musiciens hors pair, Sinclair mêle avec brio ses titres incontournables et ses nouvelles compositions dans un show énergique, mature et profondément groovy, porté par une voix toujours plus affirmée.

La Funk reste au centre de son ADN musical mais se réinvente dans un univers éclectique et singulier pour un show qui groove généreusement ! Mélange de sobriété et d’arrangements nouveaux, Sinclair livre un show énergique et mature, porté par une voix toujours plus maîtrisée.

Un retour scénique fort, qui s’accompagne de la sortie de son Best Of Studio (le 27 juin 2025) retraçant plus de 30 ans de carrière.

« On va pouvoir donner au public une quantité de couleurs différentes ! »

La Batterie Grande Salle 1 Rue De La Redoute, 78280, Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3752 »}] Salle de concerts – places debout Guichet de la billetterie ouvert uniquement les soirs de concert à partir de 19h.

En 2026 une nouvelle ère s’annonce pour Sinclair, plus lumineuse et intense que jamais ! funk groove

(c)NinaBlancFrancard