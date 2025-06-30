SINCLAIR – LE ROCKSTORE Montpellier

SINCLAIR Début : 2026-03-21 à 20:00. Tarif : – euros.

SUD CONCERTS PRÉSENTE : SINCLAIRUne nouvelle tournée et un nouveau groupe « La scène est ma deuxième maison, et parfois j’ai le sentiment de devoir la rénover de la cave au grenier. C’est chose faite. Aujourd’hui je remonte sur scène avec une envie nouvelle et une approche beaucoup plus précise de la musique. Le fait de jouer plusieurs instruments et de m’entourer aussi de multi instrumentistes me libère et ouvre des possibilités dingues. On va pouvoir donner au public une quantité de couleurs différentes. Je crois qu’il fallait que je passe par ce long processus de remise en question qui s’est traduit par de l’absence pour me trouver enfin à ma place ».Sinclair remonte sur scène avec un nouveau projet Live autour de ses derniers titres tout en reprenant bien sûr ses morceaux emblématiques. Soutenu par ses 5 musiciens, Sinclair viendra réjouir le public des festivals dès cet été.Il sera en tournée à partir du 11 octobre et à la Cigale le 15 novembre 2025.Le Funk reste au centre de l’ADN musical de ce concert mais se réinvente dans un univers éclectique et singulier pour un show qui groove généreusement. Mélange de sobriété et d’arrangements nouveaux, Sinclair nous livre ici un show énergique et mature, porté par une voix toujours plus maîtrisée.PMR : celia@sudconcerts.net

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE ROCKSTORE 20, RUE DE VERDUN 34000 Montpellier 34