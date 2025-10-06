SINCLAIR – LES DOCKS Cahors

SINCLAIR Début : 2026-03-28 à 21:00. Tarif : – euros.

2025 marque le grand retour de Sinclair. L’artiste remonte sur scène avec un projet live inédit, porté par un tout nouveau groupe, mêlant ses derniers titres à ses morceaux emblématiques. Un retour scénique fort, qui s’accompagne de la sortie de son Best Of Studio (le 27 juin) retraçant plus de 30 ans de carrière. Le funk reste au coeur de son ADN musical, mais s’exprime aujourd’hui dans un univers éclectique et singulier. Entre sobriété et audace des arrangements, Sinclair propose un show énergique, mature et profondément groovy, porté par une voix toujours plus maîtrisée.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LES DOCKS 430 ALLEE DES SOUPIRS 46000 Cahors 46