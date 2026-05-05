Sine ar vugale / Cinéma en breton pour les scolaires, cinéma Saint-Michel, Liverieg

Sine ar vugale / Cinéma en breton pour les scolaires Mardi 19 mai, 10h00 cinéma Saint-Michel Il-ha-Gwilen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T10:00:00+02:00 – 2026-05-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-05-19T10:00:00+02:00 – 2026-05-19T11:00:00+02:00

Les séances de cinéma en breton sont des rendez-vous incontournables pour les enfants scolarisés en langue bretonne ! Inscription obligatoire : contact@skeudenn.bzh

Abadennoù sinema e brezhoneg evit ar skolidi ! Ret eo en em enskrivañ : contact@skeudenn.bzh

Sinema Sant-Mikel – Liverieg (Liffré)

cinéma Saint-Michel 1 Rue Aristide Briand, 35340 Liffré Liverieg 35340 Il-ha-Gwilen Rannvro Breizh [{« link »: « mailto:contact@skeudenn.bzh »}]

Sinema e brezhoneg evit ar skolidi divyezhek ha dre soubidigezh/ Cinéma en breton pour les classes bilingues et immersives brezhoneg Sinema