S’informer avant de se former – BPREA Saliculture, Salle Escale Entreprises, Noirmoutier-en-l’Ile (85), Noirmoutier-en-l’Île

S’informer avant de se former – BPREA Saliculture Vendredi 20 mars, 15h00 Salle Escale Entreprises, Noirmoutier-en-l’Ile (85) Vendée

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T15:00:00+01:00 – 2026-03-20T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-20T15:00:00+01:00 – 2026-03-20T17:00:00+01:00

Venez nous rencontrer lors de notre journée “S’informer avant de se former”

Vendredi 13 mars 2026 à La Turballe (44) à partir de 15 h

Vendredi 20 mars 2026 à Noirmoutier (85) à partir de 15 h

Lundi 30 mars 2026 à L’île de Ré (17) à partir de 14 h

Nous vous présenterons le Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise Agricole (BPREA) saliculture et nous répondrons à toutes vos questions.

11 mois de formation avec un démarrage courant mi-octobre 2026 à fin août 2027.

Lors de la formation vous apprendrez à :

Vous situer en tant que professionnel – UC 1

Piloter le système de production – UC 2

Conduire le processus de production dans l’agroecosystème – UC 3

Assurer la gestion technicoeconomique, financière et administrative de l’entreprise – UC 4

Valoriser les produits ou services de l’entreprise – UC 5

Vous avez des questions ou vous souhaitez vous inscrire à l’une de nos réunions d’information collective ?

Salle Escale Entreprises, Noirmoutier-en-l'Ile (85) 37 rue de la Prée Noirmoutier Noirmoutier-en-l'Île 85330 Vendée Pays de la Loire

Envie d’acquérir rapidement les compétences techniques pour devenir saunier paludier et gérer son entreprise ?