S’informer avant de se former – CS Tourisme vert, accueil et animation en milieu rural, ÉFEA La Roche-sur-Yon (85), La Roche-sur-Yon

S’informer avant de se former – CS Tourisme vert, accueil et animation en milieu rural 21 mai – 12 novembre ÉFEA La Roche-sur-Yon (85) Vendée
Sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T10:00:00+02:00 – 2026-05-21T12:00:00+02:00
Fin : 2026-11-12T10:00:00+01:00 – 2026-11-12T12:00:00+01:00
Venez nous rencontrer
Pour en savoir plus, venez nous rencontrer lors d’une information collective à la ÉFEA La Roche-sur-Yon (85).
Plusieurs dates à noter :
- Jeudi 21 mai 2026 de 10 h à 12 h
- Mardi 30 juin 2026 de 10 h à 12 h
- Jeudi 16 juillet 2026 de 10 h à 12 h
- Jeudi 17 septembre2026 de 10 h à 12 h
- Jeudi 15 octobre 2026 de 10 h à 12 h
- Jeudi 12 novembre 2026 de 10 h à 12 h
Nous vous présenterons la formation Certificat de spécialisation Tourisme vert, accueil et animation en milieu rural nous répondrons à toutes vos questions.
CS Tourisme vert, accueil et animation en milieu rural
- 6 mois de formation
- Du 1er décembre 2026 au 2 juin 2027
- ÉFEA La Roche-sur-Yon – Chambre d’agriculture de La Roche-sur-Yon (85)
- 100 % du coût de la formation pris en charge pour les demandeurs d’emploi et les apprentis
Lors de la formation, vous apprendrez à :
- Élaborer un projet d’activité de tourisme rural | UC 1
- Raisonner la conduite d’une activité de tourisme rural | UC 2
- Réaliser des prestations de tourisme rural | UC 3
- Mettre en oeuvre des techniques de commercialisation pour des prestations de tourisme rural | UC 4
En savoir + sur la formation CS Tourisme vert, accueil et animation en milieu rural
Envie de devenir responsable d’une structure touristique en milieu rural en Vendée ?