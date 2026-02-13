S’informer avant de se former – CS Tourisme vert, accueil et animation en milieu rural, ÉFEA La Roche-sur-Yon (85), La Roche-sur-Yon

S’informer avant de se former – CS Tourisme vert, accueil et animation en milieu rural 21 mai – 12 novembre ÉFEA La Roche-sur-Yon (85) Vendée

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T10:00:00+02:00 – 2026-05-21T12:00:00+02:00

Fin : 2026-11-12T10:00:00+01:00 – 2026-11-12T12:00:00+01:00

Venez nous rencontrer

Pour en savoir plus, venez nous rencontrer lors d’une information collective à la ÉFEA La Roche-sur-Yon (85).

Plusieurs dates à noter :

Jeudi 21 mai 2026 de 10 h à 12 h

Mardi 30 juin 2026 de 10 h à 12 h

Jeudi 16 juillet 2026 de 10 h à 12 h

Jeudi 17 septembre2026 de 10 h à 12 h

Jeudi 15 octobre 2026 de 10 h à 12 h

Jeudi 12 novembre 2026 de 10 h à 12 h

Nous vous présenterons la formation Certificat de spécialisation Tourisme vert, accueil et animation en milieu rural nous répondrons à toutes vos questions.

CS Tourisme vert, accueil et animation en milieu rural

6 mois de formation

Du 1er décembre 2026 au 2 juin 2027

ÉFEA La Roche-sur-Yon – Chambre d’agriculture de La Roche-sur-Yon (85)

100 % du coût de la formation pris en charge pour les demandeurs d’emploi et les apprentis

Lors de la formation, vous apprendrez à :

Élaborer un projet d’activité de tourisme rural | UC 1

Raisonner la conduite d’une activité de tourisme rural | UC 2

Réaliser des prestations de tourisme rural | UC 3

Mettre en oeuvre des techniques de commercialisation pour des prestations de tourisme rural | UC 4

En savoir + sur la formation CS Tourisme vert, accueil et animation en milieu rural

Envie de devenir responsable d’une structure touristique en milieu rural en Vendée ?