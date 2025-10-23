S’informer et s’outiller en santé mentale sur les campus Campus de Beaulieu Rennes

S’informer et s’outiller en santé mentale sur les campus Campus de Beaulieu Rennes jeudi 23 octobre 2025.

S’informer et s’outiller en santé mentale sur les campus Campus de Beaulieu Rennes Jeudi 23 octobre, 13h30 Ille-et-Vilaine

A partir de septembre 2025, le SSE propose – trois fois par an – un temps d’échange autour de la santé mentale des étudiants sur les campus.

Pour + d’informations, cliquez : [ici](https://sse.univ-rennes.eu/sinformer-et-soutiller-en-sante-mentale-sur-les-campus)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-23T13:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-23T17:00:00.000+02:00

1



Campus de Beaulieu 263 Av. Général Leclerc, 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine