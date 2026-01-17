S’informer sur les réseaux sociaux : atelier spécial séniors Médiathèque Virginia Woolf Paris

Atelier animé par Christine Moncla, journaliste à Radio France, qui a transformé son expérience de grand reporter en formatrice tout public en Éducation aux médias et à l’information.

Venez avec votre smartphone et nous allons naviguer dans la jungle des algorithmes pour mieux s’y repérer et maîtriser sa vie numérique, une compétence indispensable en 2026, quel que soit son âge.

Le samedi 11 avril 2026

de 11h00 à 13h00

gratuit

Réservation auprès des bibliothécaires, soit à l’accueil, soit par mail soit par téléphone.

Public adultes.

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/ https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/



