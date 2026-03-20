Singing Back the Buffalo – Le Printemps des arts autochtones Cinématographe (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-10 20:30 –

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Projection, par De la Plume à l’Écran « Singing Back the Buffalo » – Documentaire de Tasha Hubbard (Crie), Daniel Glick – Canada, 2024, 1h38. « Singing Back the Buffalo » se veut un voyage à la fois visuellement époustouflant et profondément émouvant.Raconté par des visionnaires autochtones qui oeuvrent à la réintroduction du bison dans son habitat naturel des Grandes Plaines, ce documentaire exceptionnel aide à comprendre combien une nouvelle ère d’équilibre écologique, de souveraineté autochtone et de renouveau spirituel est à notre portée. Projection suivie d’une rencontre avec Sylvie Brieu, grand reporter et présidente de l’association Quand s’élèvent nos voix. Dans le cadre de Place auX mondeSet du Printemps des arts autochtones

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ https://metropole.nantes.fr/actualites/place-aux-mondes-revient-en-2026



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