Single Tauxigny-Saint-Bauld

Single

Rue du Stade Tauxigny-Saint-Bauld Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04 21:45:00

Date(s) :

2026-04-04

Marilyne et Seb travaillent ensemble.

Elle est rangée, secrète. Il est bordélique, sans filtre.

Leur seul point commun apparent ils sont célibataires la plupart du temps.

Ça pourrait être une comédie romantique où classiquement deux personnages que tout oppose tombent amoureux. Ici, c’est une tragicomédie d’amitié, où deux êtres qui ne ressemblent pas vont tomber non pas en amour mais en amitié.

Single raconte 4 ans de la vie de ces deux personnages, de leur premier spectacle ensemble à aujourd’hui. Un road trip musical drôle et grave. 15 .

Rue du Stade Tauxigny-Saint-Bauld 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 22 26 nacelculture@gmail.com

English :

Marilyne and Seb work together.

She’s tidy, secretive. He’s messy, unfiltered.

It could be a romantic comedy where two opposites fall in love. Here, it’s a tragicomedy of friendship where two people who don’t look alike fall in love. A funny and serious musical road trip.

