SINGLE Théâtre L’Horizon La Rochelle

SINGLE Vendredi 3 avril 2026, 20h00 Théâtre L’Horizon Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-03T20:00:00 – 2026-04-03T21:30:00

Fin : 2026-04-03T20:00:00 – 2026-04-03T21:30:00

SINGLE – ÉPOPÉE POP

Marilyne et Seb travaillent ensemble.

Elle est rangée, secrète.

Il est bordélique, sans filtre.

Leur seul point commun apparent : ils sont célibataires la plupart du temps.

Ça pourrait être une comédie romantique où classiquement deux personnages que tout oppose tombent amoureux. Ici, c’est une tragicomédie d’amitié, où deux êtres qui ne ressemblent pas vont tomber non pas en amour mais en amitié.

SINGLE raconte 4 ans de la vie de ces deux personnages, de leur premier spectacle ensemble à aujourd’hui.

On y parle également de l’effondrement, des amis morts de Facebook dont on te rappelle l’anniversaire, de garde à vue, d’accras de morue, de short jupe, de tuyau d’arrosage, de kit de culture de champignons hallucinogènes, d’un chien qui chante du Michel Berger…

Théâtre L’Horizon Chaussée Ceinture Nord La Pallice, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Cie La soeur de Shakespeare

Christine Moyns