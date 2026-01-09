Singulier pluriel Tribute Jean-Jacques Goldmann Loué

Singulier pluriel Tribute Jean-Jacques Goldmann

Une soirée musicale et festive sous le signe de Jean-Jacques Goldmann A l’entracte pétillant et mignardises sont offerts.

Un groupe est un ensemble de personnes ayant quelques chose en commun. Notre quelque chose à nous, c’est la musique ! Lorsque musiciens, chanteur, chanteuse et techniciens unissent leurs compétences et leur envie de partager ENSEMBLE le répertoire de Jean-Jacques Goldmann, ça donne SINGULIR-PLURIEL. Créé en 2018, l groupe se compose de 8 artistes et 2 techniciens offrant un show de 2h30 ! .

Rue de Courmesnil Loué 72540 Sarthe Pays de la Loire +33 6 70 26 86 25 culture@cc-lbn.fr

A musical and festive evening under the banner of Jean-Jacques Goldmann At intermission, sparkling wine and mignardises are offered.

