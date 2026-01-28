Singulière Auberge de Jeunesse Auberge de jeunesse Brest

Singulière Auberge de Jeunesse

Auberge de jeunesse 5 rue de Kerbriant Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 15:00:00

fin : 2026-02-21 16:30:00

Date(s) :

2026-02-21

Dans le cadre de la programmation automne/hiver du label Ville d’Art et d’Histoire, explorez la première auberge inscrite aux Monuments historiques, œuvre architecturale remarquable de Roland Schweitzer nichée dans un parc boisé, véritable écrin de verdure.

Informations pratiques

Durée 1h30

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Brest métropole, par téléphone ou en ligne (nombre de place limité). .

Auberge de jeunesse 5 rue de Kerbriant Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 24 96

