Singulière Auberge de Jeunesse Auberge de jeunesse Brest
Singulière Auberge de Jeunesse Auberge de jeunesse Brest samedi 25 avril 2026.
Singulière Auberge de Jeunesse
Auberge de jeunesse 5 rue de Kerbriant Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:00:00
fin : 2026-08-19 16:30:00
Date(s) :
2026-04-25 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19
Dans le cadre de la programmation automne/hiver du label Ville d’Art et d’Histoire, explorez la première auberge inscrite aux Monuments historiques, œuvre architecturale remarquable de Roland Schweitzer nichée dans un parc boisé, véritable écrin de verdure.
Informations pratiques
Durée 1h30.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Brest en vue, par téléphone, au guichet ou en ligne (nombre de place limité).
L’Office de Tourisme Brest en vue se réserve le droit d’annuler la visite si le nombre de participants minimum (5) n’est pas atteint. .
Auberge de jeunesse 5 rue de Kerbriant Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 24 96
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English : Singulière Auberge de Jeunesse
L’événement Singulière Auberge de Jeunesse Brest a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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