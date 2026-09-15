Singulières : artistes, autodidactes, affranchies Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Villeneuve-d’Ascq

Singulières : artistes, autodidactes, affranchies

1 allée du Musée VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2027-02-14 19:00:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-04 2026-10-06 2026-10-07 2026-10-08 2026-10-09 2026-10-10 2026-10-11 2026-10-13 2026-10-14 2026-10-15 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24 2026-10-25

**Plus de 300 œuvres réalisées par 70 artistes femmes internationales investissent le LaM pour une exposition hors du commun.**

Singulières dévoile des artistes longtemps restées dans l’ombre : créatrices anonymes, autodidactes, classées dans l’art brut ou affranchies de toutes catégories. Œuvres habitées, formes foisonnantes, visions intimes ou gestes de révolte racontent des trajectoires où la création devient un espace d’émancipation et de transformation.

Portée par l’exceptionnel fonds L’Aracine et de nombreux prêts, l’exposition propose une traversée sensible qui interroge la place des femmes dans l’histoire de l’art, tout en révélant des œuvres d’une force visuelle rare.



**Commissariat**

**Savine Faupin**, conservatrice en chef en charge de la collection d’art brut

**Christophe Boulanger**, attaché de conservation en charge de l’art brut

Baya, _Femme en robe orange et cheval bleu_, vers 1947. Gouache, crayon sur papier ; 74,7 x 91,6 cm. Donation l’Aracine en 1999. Collection du LaM. © Othmane Mahieddine

**Plus de 300 œuvres réalisées par 70 artistes femmes internationales investissent le LaM pour une exposition hors du commun.**

Singulières dévoile des artistes longtemps restées dans l’ombre : créatrices anonymes, autodidactes, classées dans l’art brut ou affranchies de toutes catégories. Œuvres habitées, formes foisonnantes, visions intimes ou gestes de révolte racontent des trajectoires où la création devient un espace d’émancipation et de transformation.

Portée par l’exceptionnel fonds L’Aracine et de nombreux prêts, l’exposition propose une traversée sensible qui interroge la place des femmes dans l’histoire de l’art, tout en révélant des œuvres d’une force visuelle rare.



**Commissariat**

**Savine Faupin**, conservatrice en chef en charge de la collection d’art brut

**Christophe Boulanger**, attaché de conservation en charge de l’art brut

Baya, _Femme en robe orange et cheval bleu_, vers 1947. Gouache, crayon sur papier ; 74,7 x 91,6 cm. Donation l’Aracine en 1999. Collection du LaM. © Othmane Mahieddine .

1 allée du Musée VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 3 20 19 68 68

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English :

**More than 300 works by 70 international female artists are taking over the LaM for an extraordinary exhibition.**

“Singuli%E8res” unveils artists who have long remained in the shadows: anonymous creators, self-taught artists, those classified as “art brut,” or those who defy all categories. Works imbued with life, exuberant forms, intimate visions, and acts of rebellion tell stories of creative journeys where creation becomes a space for emancipation and transformation.

Drawing on the exceptional L’Aracine collection and numerous loans, the exhibition offers a sensitive exploration that questions the place of women in art history, while revealing works of rare visual power.

%A0

**Curators**

**Savine Faupin**, Chief Curator in charge of the Art Brut collection

**Christophe Boulanger**, Curatorial Associate in charge of Art Brut

Baya, _Woman in an Orange Dress and a Blue Horse_, ca. 1947. Gouache and pencil on paper%A0; 74.7 x 91.6 cm. Donated by l’Aracine in 1999. Collection of the LaM. %A9 Othmane Mahieddine

L’événement Singulières : artistes, autodidactes, affranchies Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-09-11 par Hauts-de-France Tourisme