Singulières, rencontres féminines au Pays de George Sand

La Châtre Indre

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-08

2026-03-06

Dans le cadre de la commémoration des 150 ans de la disparition de George Sand, des rencontres de femmes s’organisent en sa mémoire, sur le territoire qu’elle chérissait tant.Familles

Entre Nohant et son Domaine, le château d’ars, le théâtre cinéma, la Maison des jeunes, de la Culture et des Savoirs, un riche programme vous est proposé pour célébrer la mémoire de cette grande écrivaine que fut George Sand. Rencontres, spectacles, projections, concerts … 10 .

La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 22 64 accueil@pays-george-sand.com

As part of the commemoration of the 150th anniversary of George Sand’s death, a series of women’s gatherings are being organized in her memory, in the region she so cherished.

