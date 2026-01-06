Singuliers Regards 5 Moulin du Saulce Escolives-Sainte-Camille

Singuliers Regards 5

Moulin du Saulce Hameau du Saulce Escolives-Sainte-Camille Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 11:00:00

fin : 2026-05-01 18:30:00

Date(s) :

2026-03-01

L’association Musée Pierre Merlier organise son 5ème concours photo Singuliers Regards 5 . Il est ouvert à partir du 1er mars 2026 à tou.te.s. Seules seront acceptées les photos numériques (jpg haute résolution) dont le sujet sera, tout ou partie, d’une ou plusieurs oeuvres de Pierre Merlier ou des habitants abritant la collection. 1 seule photo sera acceptée par candidat.e. Elle sera accompagnée du nom de l’auteur.e, ses coordonnées postales, son mail et son acceptation du règlement ainsi que le titre du cliché à secretariat@museepierremerlier.fr. La limite d’envoi des photographies est fixée au 1er mai 2025 .

Moulin du Saulce Hameau du Saulce Escolives-Sainte-Camille 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 86 17 05

