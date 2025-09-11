S’initier à la permaculture Local Alré Bio Auray

S’initier à la permaculture

Local Alré Bio 8 Rue de l’Irlande Auray Morbihan

Début : 2025-09-11 17:00:00

fin : 2025-09-11 19:00:00

2025-09-11

Venez vous initier aux principes de la permaculture avec Ronald Richoux, formé à l’université des Alvéoles dans la Drôme. Pour le jardin et bien au delà, ce temps d’échange est l’occasion de découvrir des approches alternatives pour créer des systèmes robustes et régénératifs. .

Local Alré Bio 8 Rue de l’Irlande Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 28 57

