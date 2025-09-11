S’initier à la permaculture Local Alré Bio Auray
S’initier à la permaculture Local Alré Bio Auray jeudi 11 septembre 2025.
S’initier à la permaculture
Local Alré Bio 8 Rue de l’Irlande Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-11 17:00:00
fin : 2025-09-11 19:00:00
Date(s) :
2025-09-11
Venez vous initier aux principes de la permaculture avec Ronald Richoux, formé à l’université des Alvéoles dans la Drôme. Pour le jardin et bien au delà, ce temps d’échange est l’occasion de découvrir des approches alternatives pour créer des systèmes robustes et régénératifs. .
Local Alré Bio 8 Rue de l’Irlande Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 28 57
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement S’initier à la permaculture Auray a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon