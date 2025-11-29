S’initier à la vannerie Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière

S’initier à la vannerie

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Début : 2025-11-29 10:30:00

fin : 2025-11-29 16:30:00

2025-11-29

Fabrication de son arbre de Noël en osier, avec l’association Préaux Patrimoine.

Stage sur réservation. .

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr

