S’initier à l’apiculture (1ère séance/5) Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière

S’initier à l’apiculture (1ère séance/5)

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne

En partenariat avec l’Union Apicole Ornaise, les séances d’initiation se déroulent 1 fois par mois, de mars à septembre en suivant le calendrier apicole.

Au programme de cette 1ère séance

Où et comment installer ses ruches ? réglementation,

Comment s’équiper ?

Comment monter ses cires sur les cadres ? allumage de l’enfumoir, gestion des cadres de corps de la ruche.

Pour cette séance prévoir votre pique-nique

Réservation pour le cycle de 5 séances .

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr

