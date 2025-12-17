s’initier au plessis Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière
Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne
Début : 2026-03-01 13:30:00
fin : 2026-03-01 16:00:00
2026-03-01
Envie d’embellir les abords de votre maison, grâce au plessis percheron, petites clôtures ou bien encore carrés pour votre potager deviennent réalisables.
Stage Adulte sur réservation. .
Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr
