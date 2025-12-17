s’initier au plessis Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière

s’initier au plessis

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 13:30:00

fin : 2026-03-01 16:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Envie d’embellir les abords de votre maison, grâce au plessis percheron, petites clôtures ou bien encore carrés pour votre potager deviennent réalisables.

Stage Adulte sur réservation. .

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : s’initier au plessis

L’événement s’initier au plessis Saint-Cyr-la-Rosière a été mis à jour le 2025-12-17 par ECOMUSEE DU PERCHE