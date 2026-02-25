Sinners de Ryan Coogler Cinéma Max Linder Panorama Paris

En route pour les Oscars !

Cette nouvelle séance du ciné club musical du Max Linder Panorama sera consacrée au film

le plus nommé de l’histoire des Oscars : SINNERS de Ryan Coogler.

Résumé : Alors qu’ils cherchent à

s’affranchir d’un lourd passé, deux frères jumeaux reviennent dans leur

ville natale pour repartir à zéro. Mais ils comprennent qu’une puissance

maléfique bien plus redoutable guette leur retour avec impatience…

« À force de danser avec le diable, un beau jour, il viendra te chercher chez toi. »

DIMANCHE 15 MARS

10H30 : petit déjeuner offert

11H00 : projection ,

(re)découvrez le film le plus nommé de l’Histoire des Oscars au Max Linder Panorama !

Le dimanche 15 mars 2026

de 10h30 à 13h30

payant

Tarif unique : 7€

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-15T11:30:00+01:00

fin : 2026-03-15T14:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-15T10:30:00+02:00_2026-03-15T13:30:00+02:00

Cinéma Max Linder Panorama 24 boulevard poissonnière 75009 Paris



