Sinners de Ryan Coogler Cinéma Max Linder Panorama Paris dimanche 15 mars 2026.
En route pour les Oscars !
Cette nouvelle séance du ciné club musical du Max Linder Panorama sera consacrée au film
le plus nommé de l’histoire des Oscars : SINNERS de Ryan Coogler.
Résumé : Alors qu’ils cherchent à
s’affranchir d’un lourd passé, deux frères jumeaux reviennent dans leur
ville natale pour repartir à zéro. Mais ils comprennent qu’une puissance
maléfique bien plus redoutable guette leur retour avec impatience…
« À force de danser avec le diable, un beau jour, il viendra te chercher chez toi. »
DIMANCHE 15 MARS
10H30 : petit déjeuner offert
11H00 : projection
(re)découvrez le film le plus nommé de l’Histoire des Oscars au Max Linder Panorama !
Le dimanche 15 mars 2026
de 10h30 à 13h30
payant
Tarif unique : 7€
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Cinéma Max Linder Panorama 24 boulevard poissonnière 75009 Paris
