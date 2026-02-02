Sinon ça va Tours
Sinon ça va Tours mercredi 15 avril 2026.
146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – EUR
Début : Mercredi 2026-04-15 20:00:00
Nous allons procéder à l’effacement de mémoire
Error bloc mémoire 712 non effacée fragment de conversation
Message du c… c… (mot effacé) au satellite Agfa 13 du 7 213 APC (Après le
Pic Carbone)
Nous ne savons rien de lui- bip bip seulement qu’il détient quelque chose qui
pourrait intéresser qui nous savons- bip bip… donnez signe de vie… Attendons
instructions bip bip bip bip… Silence… chlack… Votre message a bien été
enregistré, merci d’appuyer sur dièse pour le confirmer… Chlack… bip Allo ?
Allo ?…
Sinon ça va… Énigmatique et Nacré Comme un serpent d’ivoire rugissant dans
notre canal lacrymal. Enflammant tout sur son passage. 13 .
146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
ARNAUD AYMARD
How are things otherwise? Esoteric tale ? No comment?
We will proceed to memory erasure
Error ? memory block 712 not erased ? fragment of conversation
Message du c? c? (word deleted) au satellite Agfa ? 13 du 7 213 APC (Après le
Carbon Peak)
