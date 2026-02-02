Sinon ça va

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-15 20:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

ARNAUD AYMARD

Sinon ça va Conte ésotérique Sans commentaire –

Nous allons procéder à l’effacement de mémoire

Error bloc mémoire 712 non effacée fragment de conversation

Message du c… c… (mot effacé) au satellite Agfa 13 du 7 213 APC (Après le

Pic Carbone)

Nous ne savons rien de lui- bip bip seulement qu’il détient quelque chose qui

pourrait intéresser qui nous savons- bip bip… donnez signe de vie… Attendons

instructions bip bip bip bip… Silence… chlack… Votre message a bien été

enregistré, merci d’appuyer sur dièse pour le confirmer… Chlack… bip Allo ?

Allo ?…

Sinon ça va… Énigmatique et Nacré Comme un serpent d’ivoire rugissant dans

notre canal lacrymal. Enflammant tout sur son passage. 13 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

ARNAUD AYMARD

How are things otherwise? Esoteric tale ? No comment?

We will proceed to memory erasure

Error ? memory block 712 not erased ? fragment of conversation

Message du c? c? (word deleted) au satellite Agfa ? 13 du 7 213 APC (Après le

Carbon Peak)

L’événement Sinon ça va Tours a été mis à jour le 2026-02-02 par ADT 37