EMY – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers

D’aussi loin qu’elle s’en souvienne, Emy a toujours su faire marrer son monde – même ses profs étaient obligés de mettre pause à leur cours pour rigoler. Cette fois c’est à vous de prendre place avec Emy , la bonne pote dont vous avez besoin ce soir ! Installez-vous dans son salon et riez à ses anecdotes aussi drôles qu’improbables. Elle vous raconte avec humour et sans complexe son parcours de vie atypique !Soyez prêt, pendant 1h avec Emy tout devient possible. À savoir : première partie de la tournée d’Inès Reg et de Redouane Bougheraba

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86