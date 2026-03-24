Sinsofolie Vide-grenier et concerts Rue de Palveau Bressuire
Sinsofolie Vide-grenier et concerts Rue de Palveau Bressuire samedi 30 mai 2026.
Sinsofolie Vide-grenier et concerts
Rue de Palveau Espace Henri Papin Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Vide-grenier de 8 h à 18 h (2 € le mètre), inscriptions au 06.84.58.86.54 ou 06.16.92.48.00.
Soirée concerts à partir de 19 h, avec Sol Shine et Patrick Bouvier.
Journée organisée par l’Animation Salvatorienne.
Buvette et restauration rapide toute la journée. .
Rue de Palveau Espace Henri Papin Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 92 48 00
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English : Sinsofolie Vide-grenier et concerts
L’événement Sinsofolie Vide-grenier et concerts Bressuire a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Bocage Bressuirais