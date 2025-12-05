S’inspirer du vivant pour faire société ? Écuries de Baroja Anglet
S’inspirer du vivant pour faire société ? Écuries de Baroja Anglet mardi 6 janvier 2026.
S’inspirer du vivant pour faire société ?
Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-06
fin : 2026-01-06
Date(s) :
2026-01-06
Par Anne-Sophie Moreau, philosophe.
Dernier ouvrage paru Fermentations, éditions du Seuil.
Dans le cadre du cycle de conférences philo proposé par Christophe Lamoure, professeur de philosophie. .
Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr
English : S’inspirer du vivant pour faire société ?
L’événement S’inspirer du vivant pour faire société ? Anglet a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Anglet