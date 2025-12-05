S’inspirer du vivant pour faire société ? Écuries de Baroja Anglet

S’inspirer du vivant pour faire société ?

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet

2026-01-06

fin : 2026-01-06

2026-01-06

Par Anne-Sophie Moreau, philosophe.

Dernier ouvrage paru Fermentations, éditions du Seuil.

Dans le cadre du cycle de conférences philo proposé par Christophe Lamoure, professeur de philosophie. .

