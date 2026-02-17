S’INSPIRER DU VIVANT VACANCES AU QUAI DES SAVOIRS QUAI DES SAVOIRS Toulouse

S’INSPIRER DU VIVANT VACANCES AU QUAI DES SAVOIRS

QUAI DES SAVOIRS 39 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-02-21

fin : 2026-03-08

2026-02-21

Pour sa réouverture et pendant les vacances, le Quai des Savoirs vous invite en famille à explorer le biomimétisme à travers des ateliers ludiques et inspirants !

Des ateliers en accès libre de 14h30 à 17h30 dans le hall deux activités

– Du 21 février au 1er mars, plongez dans un monde lumineux avec l’atelier “Pâte problème modelez votre monde lumineux” de Guayabo Colectivo pâte à modeler, peinture fluorescente et lumière noire vous permettent de créer poissons, lucioles, méduses et autres créatures imaginaires qui s’illuminent dans la pénombre.

– Du 3 au 8 mars, laissez parler votre imagination avec “Ma Twingo a des airs de grenouille” par CandiD Atelier mêlez photographie et dessin pour inventer des créatures hybrides et transformer des objets du quotidien, avant de les exposer dans une création collective inspirante.

Et pour les plus petits, ne manquez pas Le Quai des Petits cet espace d’exploration pour les 2-7 ans regorge d’activités pour éveiller leur curiosité ! (Réservation en ligne obligatoire).

Un terrain de jeu scientifique vous attend pour vivre, imaginer, tester et partager. .

QUAI DES SAVOIRS 39 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 73 84 84 relations.visiteurs.quai-des-savoirs@culture.toulouse-metropole.fr

English :

For its reopening and during the vacations, the Quai des Savoirs invites you and your family to explore biomimicry through fun and inspiring workshops!

