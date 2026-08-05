Informations pratiques

Sint-Annakerk Bruges Dimanche 20 septembre, 17h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-20T18:15:00.000+02:00

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Sint-Annakerk 8 Sint-Annakerk Brugge Bruges



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