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AGENDA · Bruges

Sint-Annakerk Bruges

dimanche 20 septembre 2026 · Sint-Annakerk · Bruges

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Sint-Annakerk
Adresse
8 Sint-Annakerk Brugge
Ville
Bruges

Sint-Annakerk Bruges Dimanche 20 septembre, 17h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-20T18:15:00.000+02:00

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Sint-Annakerk 8 Sint-Annakerk Brugge Bruges


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