AGENDA · Bruges
Sint-Annakerk Bruges
dimanche 20 septembre 2026 · Sint-Annakerk · Bruges
Informations pratiques
Sint-Annakerk Bruges Dimanche 20 septembre, 17h00
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-20T18:15:00.000+02:00
1
Sint-Annakerk 8 Sint-Annakerk Brugge Bruges
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Bruges
- Visite de l’exploitation Ferme de l’Or Vert (production de spiruline), Bruges – Lieu de départ communiqué par la commune à l’inscription, Bruges 26 septembre 2026
- Visite de l’exploitation Ferme de l’Or Vert (production de spiruline), Bruges – Lieu de départ communiqué par la commune à l’inscription, Bruges 10 octobre 2026