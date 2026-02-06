SIPRHO Pérols
SIPRHO Pérols lundi 9 février 2026.
SIPRHO
Route de la Foire Pérols Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-09
Salon professionnel des plages, de la restauration et de l’hôtellerie
.
Route de la Foire Pérols 34470 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Beach, catering and hotel trade show
L’événement SIPRHO Pérols a été mis à jour le 2026-02-02 par 34 OT MONTPELLIER