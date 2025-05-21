SIR ANDRAS SCHIFF HALLE AUX GRAINS Toulouse
mardi 3 février 2026
SIR ANDRAS SCHIFF
HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 92 EUR
2026-02-03 20:00:00
2026-02-03 22:00:00
2026-02-03
Sir András Schiff est devenu au fil des décennies, l’un des noms incontournables du piano dans le répertoire classique et le romantisme viennois.
A chaque apparition, il impose la clarté de son jeu et un art du chant unique. Ses interprétations bouleversent car elles sont des leçons de vie. 20 .
+33 5 61 21 09 00
English :
Over the decades, Sir András Schiff has become one of the leading names in the classical piano repertoire and Viennese Romanticism.
German :
Sir András Schiff ist im Laufe der Jahrzehnte zu einem der unumgänglichen Namen am Klavier im klassischen Repertoire und in der Wiener Romantik geworden.
Italiano :
Nel corso dei decenni, Sir András Schiff è diventato uno dei nomi più importanti del repertorio pianistico classico e del romanticismo viennese.
Espanol :
A lo largo de las décadas, Sir András Schiff se ha convertido en uno de los principales nombres del repertorio pianístico clásico y del romanticismo vienés.
L’événement SIR ANDRAS SCHIFF Toulouse a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE