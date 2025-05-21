SIR ANDRAS SCHIFF HALLE AUX GRAINS Toulouse

SIR ANDRAS SCHIFF

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 92 EUR

Début : 2026-02-03 20:00:00

fin : 2026-02-03 22:00:00

2026-02-03

Sir András Schiff est devenu au fil des décennies, l’un des noms incontournables du piano dans le répertoire classique et le romantisme viennois.

A chaque apparition, il impose la clarté de son jeu et un art du chant unique. Ses interprétations bouleversent car elles sont des leçons de vie. 20 .

Over the decades, Sir András Schiff has become one of the leading names in the classical piano repertoire and Viennese Romanticism.

Sir András Schiff ist im Laufe der Jahrzehnte zu einem der unumgänglichen Namen am Klavier im klassischen Repertoire und in der Wiener Romantik geworden.

Nel corso dei decenni, Sir András Schiff è diventato uno dei nomi più importanti del repertorio pianistico classico e del romanticismo viennese.

A lo largo de las décadas, Sir András Schiff se ha convertido en uno de los principales nombres del repertorio pianístico clásico y del romanticismo vienés.

