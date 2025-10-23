Sir John is Back Théâtre des Beaux Arts Bordeaux

Tarif Plein : 24 euros ; Tarif Réduit (étudiants, -25ans, demandeurs d’emploi) : 18€ ; Tarif Carte Jeune : 14€

Début : 2025-10-23T20:30 – 2025-10-23T22:00

Fin : 2025-11-01T20:30 – 2025-11-01T22:00

De et avec Olivier Sir John

Compagnie L’Epi Rebelle

Rien ne va plus au Royaume d’Angleterre ! Un savant fou a placé sur la lune une ogive nucléaire dans le but de la détruire. Seule solution pour sauver le monde, l’agent secret de la dernière chance : Sir John. Sur terre, en mer ou dans les airs, il se montre aussi maladroit que perspicace. Il engendre catastrophe sur catastrophe sans jamais s’en rendre compte (ou presque). Arrivera-t-il à prendre place à bord de la fusée lunaire qu’il l’emmènera vers une destinée hors du commun ? Vous le saurez en venant le voir !

Théâtre des Beaux Arts 2 rue des Beaux Arts, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 21 85 30 https://www.theatre-beauxarts.fr https://www.facebook.com/TheatredesBeauxArts;https://www.instagram.com/theatredesbeauxarts [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-beauxarts.fr/programmation-theatre-bordeaux/spectacles/sir-john-back/ »}, {« type »: « email », « value »: « theatre.beauxarts@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 21 85 30 »}] Situé à deux pas du Conservatoire de Bordeaux et de l’école des Beaux-Arts, le Théâtre des Beaux-Arts, qui a ouvert ses portes en janvier 2018, est un lieu incontournable de la création contemporaine à Bordeaux.

Ancien Café-Théâtre, le Théâtre des Beaux-Arts est un espace chaleureux et intimiste où sont programmés des spectacles de compagnies locales et régionales, spécialement sélectionnées par Loïc Rojouan, directeur du Théâtre. Comédies, seul-en-scènes ou pièces dramatiques, le Théâtre des Beaux-Arts s’efforce de maintenir une programmation à la fois éclatée et cohérente pour toujours surprendre et satisfaire son public, qu’il soit habitué ou curieux.

Lustres, mur de pierre et poutres apparentes font du Théâtre des Beaux- Arts un endroit apprécié pour son charme et son authenticité. L’esprit du théâtre de proximité est entretenu par l’équipe entourant Loïc Rojouan et par l’agencement de la salle voulue délibérément feutrée et cosy. Vous pourrez alors, le temps d’un spectacle, vous immerger dans un microcosme unique en son genre qui changera votre expérience du théâtre.

Spectacle visuel, familial et international Théâtre Spectacle Vivant