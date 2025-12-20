Sir John is back visuel et bruitage Saint-Martial-d’Artenset

Sir John is back visuel et bruitage

Foyer Communal Saint-Martial-d’Artenset Dordogne

Tarif : – –

Sir John is back visuel et bruitage à 20h30 au Foyer Communal à 20h30 12 €/adulte, 6 € (moins de 18 ans). Réservation par SMS 06 75 73 48 29 .

Foyer Communal Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 73 48 29

