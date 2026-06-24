Sirba Octet Théâtre David Saint-Sernin-du-Plain

Saint-Sernin-du-Plain

Sirba Octet

Théâtre David Route de Mazenay Saint-Sernin-du-Plain Saône-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18 23:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Sirba Octet .

Théâtre David Route de Mazenay Saint-Sernin-du-Plain 71510 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 68 25 61 contact@nuitsdumontrome.fr

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English : Sirba Octet

L’événement Sirba Octet Saint-Sernin-du-Plain a été mis à jour le 2026-06-24 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)