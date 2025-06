Sirènes Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre 21 juin 2025 14:30

Yonne

Bibliothèque Jacques-Lacarrière Allée du Panier vert Auxerre Yonne

2025-06-21 14:30:00

Plonge dans l’univers magique des sirènes au travers de contes et légendes et rencontre cette créature mythique en chair et en os avec Océan de légendes, le club de mermaiding d’Auxerre. .

Bibliothèque Jacques-Lacarrière Allée du Panier vert

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

