Sirha Méditerranée Parc des Expositions Marseille

Sirha Méditerranée Parc des Expositions Marseille dimanche 15 mars 2026.

Sirha Méditerranée

Du dimanche 15 au mardi 17 mars 2026. Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-15

Salon professionnel dédié au monde de la gastronomie.Professionnels

Nouvelle identité, même passion ! Le salon Food in Sud évolue et devient Sirha Méditerranée, s’intégrant désormais à l’écosystème Sirha Food. Ce changement de nom marque une ambition renouvelée faire de Marseille le rendez-vous incontournable des professionnels de la restauration, de l’hôtellerie et de l’art de vivre en Méditerranée.



Sirha Méditerranée s’affirme comme une plateforme stratégique pour capter les tendances, créer des opportunités d’affaires et valoriser les savoir-faire du pourtour méditerranéen, dans un cadre toujours aussi convivial et inspirant.



De plus, les 15 et 16 mars prochains, Marseille accueillera la sélection Europe du Bocuse d’Or, prestigieux concours culinaire international.

Pendant deux jours, le parc Chanot sera le théâtre de cette compétition d’exception lors de laquelle vingt des meilleurs chefs du continent rivaliseront de créativité pour décrocher leur ticket vers la grande finale mondiale, prévue à Lyon en janvier 2027.



La compétition se tiendra en parallèle du Sirha Méditerranée, anciennement Food’in Sud, nouveau salon professionnel dédié à l’hôtellerie, la restauration et l’art de vivre. Carrefour d’innovations et de savoir-faire, l’événement réunit 290 producteurs, artisans, équipementiers et talents émergents venus de tout le pourtour méditerranéen. .

Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Trade show dedicated to the world of gastronomy.

German :

Fachmesse, die der Welt der Gastronomie gewidmet ist.

Italiano :

Fiera dedicata al mondo della gastronomia.

Espanol :

Salón dedicado al mundo de la gastronomía.

L’événement Sirha Méditerranée Marseille a été mis à jour le 2025-09-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille