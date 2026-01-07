Sirop Philo La Paix, c’est quoi au juste? À partir de 8 ans

1 rue des Vallons Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-22 14:15:00

fin : 2026-04-22 15:30:00

Date(s) :

2026-04-22

La guerre, les conflits, les disputes, la violence Pourquoi? Réfléchissons ensemble Comment les éviter et construire la paix. Sur inscription

Atelier philo Sur inscription

On en parle partout dans les manifestations, à la maison, ou après une dispute entre copains. Mais comment reconnaître la paix? Y a-t-il plusieurs façons d’être en paix? Et peut-on vraiment l’imposer?

Dans un monde où la guerre existe toujours, nous nous posons tous des questions Pourquoi fait-on la guerre? D’où vient la violence? Comment vivre ensemble sans conflit? Et surtout … Comment construire la paix, vraiment?

Un débat pour réfléchir ensemble, tout simplement. .

1 rue des Vallons Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 64 54 mediathequedusundgau@haut-rhin.fr

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English :

War, conflict, disputes, violence: why? Let’s think together: how to avoid them and build peace. Registration required

L’événement Sirop Philo La Paix, c’est quoi au juste? À partir de 8 ans Altkirch a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme du Sundgau