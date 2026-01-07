Sirop Philo La Paix, c’est quoi au juste? À partir de 8 ans Altkirch
Sirop Philo La Paix, c’est quoi au juste? À partir de 8 ans Altkirch mercredi 22 avril 2026.
Sirop Philo La Paix, c’est quoi au juste? À partir de 8 ans
1 rue des Vallons Altkirch Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-22 14:15:00
fin : 2026-04-22 15:30:00
Date(s) :
2026-04-22
La guerre, les conflits, les disputes, la violence Pourquoi? Réfléchissons ensemble Comment les éviter et construire la paix. Sur inscription
Atelier philo Sur inscription
On en parle partout dans les manifestations, à la maison, ou après une dispute entre copains. Mais comment reconnaître la paix? Y a-t-il plusieurs façons d’être en paix? Et peut-on vraiment l’imposer?
Dans un monde où la guerre existe toujours, nous nous posons tous des questions Pourquoi fait-on la guerre? D’où vient la violence? Comment vivre ensemble sans conflit? Et surtout … Comment construire la paix, vraiment?
Un débat pour réfléchir ensemble, tout simplement. .
1 rue des Vallons Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 64 54 mediathequedusundgau@haut-rhin.fr
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English :
War, conflict, disputes, violence: why? Let’s think together: how to avoid them and build peace. Registration required
L’événement Sirop Philo La Paix, c’est quoi au juste? À partir de 8 ans Altkirch a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme du Sundgau
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