Sirop philo Tout public à partir de 8 ans Altkirch mercredi 22 octobre 2025.

1 rue des Vallons Altkirch Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-10-22 14:15:00

fin : 2025-10-22 15:30:00

2025-10-22

Petits et grands venez discuter autour des questions du rêve et apporter vos témoignages et vos idées. Tout public à partir de 8 ans Inscriptions au 03 89 30 64 54

Inscription obligatoire

C’est quoi rêver? Pourquoi rêvons-nous? Faut-il dormir pour rêver? Qu’est-ce qu’une vie de rêve?

Petits et grands rêveurs, venez discuter et débattre autour de ces questions et apporter vos témoignages et vos idées

Tout public à partir de 8 ans

1 rue des Vallons Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 64 54 mediathequedusundgau@haut-rhin.fr

English :

Young and old alike are invited to come and talk about dreams, and share their stories and ideas. Open to all ages 8 and up Call 03 89 30 64 54 to register

German :

Groß und Klein kommen, um über Traumfragen zu diskutieren und Ihre Berichte und Ideen einzubringen. Für alle ab 8 Jahren Einschreibungen unter 03 89 30 64 54

Italiano :

Venite, giovani e meno giovani, a discutere sul tema dei sogni e a condividere le vostre storie e idee. Aperto al pubblico dagli 8 anni in su Iscrizioni al numero 03 89 30 64 54

Espanol :

Vengan jóvenes y mayores a debatir sobre el tema de los sueños y a compartir sus historias e ideas. Abierto al público en general a partir de 8 años Inscripciones en el 03 89 30 64 54

