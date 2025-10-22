Sirop philo Tout public à partir de 8 ans Altkirch
1 rue des Vallons Altkirch Haut-Rhin
Début : Mercredi 2025-10-22 14:15:00
fin : 2025-10-22 15:30:00
Petits et grands venez discuter autour des questions du rêve et apporter vos témoignages et vos idées. Tout public à partir de 8 ans Inscriptions au 03 89 30 64 54
Inscription obligatoire
C’est quoi rêver? Pourquoi rêvons-nous? Faut-il dormir pour rêver? Qu’est-ce qu’une vie de rêve?
Petits et grands rêveurs, venez discuter et débattre autour de ces questions et apporter vos témoignages et vos idées
Tout public à partir de 8 ans
1 rue des Vallons Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 64 54 mediathequedusundgau@haut-rhin.fr
English :
Young and old alike are invited to come and talk about dreams, and share their stories and ideas. Open to all ages 8 and up Call 03 89 30 64 54 to register
German :
Groß und Klein kommen, um über Traumfragen zu diskutieren und Ihre Berichte und Ideen einzubringen. Für alle ab 8 Jahren Einschreibungen unter 03 89 30 64 54
Italiano :
Venite, giovani e meno giovani, a discutere sul tema dei sogni e a condividere le vostre storie e idee. Aperto al pubblico dagli 8 anni in su Iscrizioni al numero 03 89 30 64 54
Espanol :
Vengan jóvenes y mayores a debatir sobre el tema de los sueños y a compartir sus historias e ideas. Abierto al público en general a partir de 8 años Inscripciones en el 03 89 30 64 54
