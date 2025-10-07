Sism à Dieulefit Conférence ateliers Dieulefit

La Halle Dieulefit Drôme

Début : 2025-10-07 18:00:00

fin : 2025-10-07

2025-10-07

Conférence Ateliers Initiation aux soins d’urgence en santé mentale.

La Halle Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 91 89 83 cmongault@gmail.com

English :

Conference Workshops: Introduction to emergency care in mental health.

German :

Konferenz Workshops: Einführung in die Notfallversorgung in der psychischen Gesundheit.

Italiano :

Conferenza Workshop: Introduzione alle cure di emergenza nella salute mentale.

Espanol :

Conferencia Talleres: Introducción a la atención de urgencias en salud mental.

L’événement Sism à Dieulefit Conférence ateliers Dieulefit a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux